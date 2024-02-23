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Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2024, 00:00
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Масштабная утечка раскрыла китайские шпионские инструменты и цели

Виноват китайский подрядчик
В Сеть утекли документы компании I-Soon, китайского подрядчика, связанного с главным полицейским ведомством страны. Сотни страниц контрактов, презентаций, руководств и списков дают беспрецедентное представление о методах, используемых китайскими властями для «слежки за диссидентами, взлома иностранных государств и манипулирования социальными сетями по всему миру», пишет PBS.

Утечка, подтвержденная сотрудниками I-Soon, демонстрирует хакерскую деятельность, направленную на этнические группы, диссидентов и регионы с антиправительственными настроениями. Среди упомянутых инструментов — программное обеспечение для разоблачения пользователей социальных сетей, проникновения в электронную почту и сокрытия онлайн-активности. Также подробно описано замаскированное оборудование, такое как удлинители и аккумуляторы, способное компрометировать сети Wi-Fi.

Аналитики считают, что это самая большая утечка информации из компании, подозреваемой в содействии китайскому кибершпионажу. Эксперты выделяют такие цели, как иностранные правительства, телекоммуникационные компании и даже внутренние онлайн-игры в Китае. I-Soon и китайская полиция расследуют источник утечки, но сотрудники I-Soon, как сообщается, преуменьшают ее последствия и призывают «вести бизнес как обычно».

Источник:PBS
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Китай
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#шпионаж
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#утечка