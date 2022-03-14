Массовая миграция в «Одноклассники»: регистрации в соцсети выросли на 66%

В «Одноклассниках» заявили, что с начала марта рост регистраций пользователей в социальной сети превысил 66%. «В последние дни ОК фиксируют рекордный приток активной аудитории... с начала марта рост регистраций пользователей в ОК превысил 66%... Кроме того, соцсеть фиксирует резкий рост восстановлений аккаунтов (на 36% по сравнению с предыдущей неделей) и пользователей, которые вернулись к более активному ведению соцсети — более чем на 40%», — рассказали в соцсети.

Специалисты сравнивали показатели показатели за 5-6 марта и 12-13 марта.

Ранее портал госуслуг сделал почтовую рассылку с призывом переходить из Instagram в «Одноклассники» и «ВКонтакте».