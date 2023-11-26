Массовые штрафы, отставки руководителей, судебные иски: неужели это конец криптовалюты

Массовые штрафы, отставки руководителей, судебные иски: неужели это конец криптовалютыНе стоит впадать в панику
В мире криптовалют царит хаос: крупнейшей бирже грозят штрафы в размере 4 млрд долларов, внезапная отставка ее генерального директора. Шепот о скором крахе крупнейшего стейблкоина, криптовалютной версии доллара США, пронзает рынок. Но на фоне этого хаоса цена биткойна стремительно растет, продемонстрировав в этом году ошеломляющий рост в 126%.
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Противоречивые прогнозы экспертов рынка заставляют инвесторов разрываться между «быками» и «медведями», а такие авторитетные личности, как Джим Крамер и Уоррен Баффет, и вовсе считают криптовалюту мошенничеством. Мир криптовалют запутался в противоречиях и контроле со стороны регулирующих органов, оставляя пользователей в состоянии неопределенности.
Однако, несмотря на всю мрачность, рынок криптовалют изменил все мыслимые показатели, считает «криптогуру» Марк Хелфман. По его словам, доходность биткойна сейчас превосходит почти все активы, которые могут купить обычные люди.