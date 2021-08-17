Mastercard избавится от магнитных полос на банковских картах

Технология магнитных полос появилась ещё в 1960-е годы. Mastercard станет первым платёжным оператором, который откажется от неё.

Переход начнётся в 2024 году, когда магнитные полосы больше не будут требоваться в новых картах в Европе. К 2033 году карты старого типа окончательно исчезнут.

В Mastercard также рассказали, что за время пандемии резко выросла популярность бесконтактных платежей через смартфоны. Объём таких транзакций увеличился на 1 млрд в первом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. По всему во втором квартале 2021 года 45% кассовых операций были бесконтактными.