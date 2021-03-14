Мать подделала эротические видео, чтобы подставить неприятелей дочери

Офис окружного прокурора округа Бакс рассказал, что 50-летняя Раффаэла Споун (Raffaela Spone) в прошлом году создала серию поддельных видеороликов и фотографий трёх девушек, на которых они пили, курили и были обнажены. Дочь Споун была членом той же группы чирлидерш. Сообщается, что у них были не очень хорошие отношения.

Женщина отправляла девочкам эти фото и видео с сообщениями, в которых призывала их покончить с собой. Споун уже арестовали, 30 марта должен состояться суд. Даму обвиняют в киберхаррасменте детей.

Отмечается, что о дипфейк-роликах в полицию сообщили родители жертв. Специалисты смогли отследить IP-адрес Споун и нашли у неё свидетельства преступления. Дочь женщины, как утверждается, не знала, чем занимается мать.