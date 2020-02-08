Мать смогла пообщаться с погибшей дочкой в виртуальной реальности

Семилетняя Найон умерла от неизлечимой болезни в 2016 году. Спустя три года радиовещательная корпорация Munhwa начала снимать документальный фильм под названием «Я встретила тебя». Для этого фильма разработчики создали цифровой образ девочки для VR. На работу они потратили восемь месяцев.

Мать могла взаимодействовать с дочкой при помощи гарнитуры виртуальной реальности и тактильных перчаток. В VR разработчики воссоздали парк, в котором мать и дочь бывали ранее. Движения девочки удалось передать при помощи записи движений актрисы, ставшей моделью для цифровой копии Найон.

В итоге мать смогла поговорить с дочкой, подержать её за руку и отметить её день рождения.