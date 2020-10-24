Математические способности оказались врождёнными

Кратко о работе пишет ТАСС. Учёные провели исследование на 178 детях в возрасте от 3 до 6 лет. Им провели магнитно-резонансную томографию, а затем они прошли математическое тестирование. В мозге нашли участки, связанные с успешностью в математике. Затем исследователи изучили детей в возрасте от 7 до 9 лет, и оказалось, что успешное прохождение тестов связано с увеличением объёма серого вещества теменной области.

Учёные отметили, что в математике были более успешны те дети, у которых были чёткое представлены генетические изменения. Исследователи считают, что за развитие математических способностей детей во многом ответственен ген ROBO1. То есть такие способности являются врождёнными и передаются по наследству.