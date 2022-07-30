Математик вывел формулу, которая гарантирует, что вы встанете утром с той ноги

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Математик вывел формулу, которая гарантирует, что вы встанете утром с той ногиТо есть будете чувствовать себя выспавшимся
Британский математик доктор Анн-Мари Имафидон (Dr. Anne-Marie Imafidon) вывела формулу, которая должна помочь большинству людей встать с той ноги, то есть проснуться в хорошем настроении.
Формула принимает во внимание несколько факторов, которые влияют на то, как человек себя чувствует, когда встаёт с постели. К ним относятся количество часов сна, время, когда вы встаёте, время, которое вы тратите на завтрак, и время на ежедневные привычки, например, медитацию.
Формула выглядит так:
- s - минуты, проведённые в душе
- e - минуты, потраченные на тренировку
- b - минуты, потраченные на завтрак
- h - часы, потраченные на сон
- w - разница (в часах) между моментом, когда вы встаёте с постели, и 7:12 утра.
- c - минуты, потраченные на утренние привычки.
- g = 37.
То есть всё вышеперечисленное вместе должно давать коэффициент не меньше 37. Математик опиралась на ранние исследования, когда выводила формулу.