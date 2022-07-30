Математик вывел формулу, которая гарантирует, что вы встанете утром с той ноги

Формула принимает во внимание несколько факторов, которые влияют на то, как человек себя чувствует, когда встаёт с постели. К ним относятся количество часов сна, время, когда вы встаёте, время, которое вы тратите на завтрак, и время на ежедневные привычки, например, медитацию.

Формула выглядит так: