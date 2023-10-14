Математик заявил, что американские шпионы ослабили шифрование нового поколения

Дэниел Бернштейн из Чикагского университета штата Иллинойс считает, что NIST скрывает степень участия АНБ в создании стандартов постквантовой криптографии (PQC). Он также утверждает, что NIST допустил ошибки, намеренные или случайные, в расчетах безопасности новых стандартов. NIST отрицает эти обвинения и утверждает, что алгоритм Kyber512, для которого Бернстайн привел ошибки, соответствует критериям безопасности «первого уровня».

В настоящее время NIST проводит открытые консультации по алгоритмам PQC, а окончательные стандарты планируется выпустить в ближайшее время.