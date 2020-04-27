Математики опровергли миф о неумении английских футболистов бить пенальти

Статью учёных опубликовали в научном журнале Scientific Reports. В работе они указали, что из-за прошлых неудач сборной Англии появился миф о том, что англичане плохо пробивают пенальти. Именно это решили проверить учёные. Интересно то, что по статистике выступлений на международных турнирах сборная Англии занимает первое место по числу поражений в сериях пенальти.

В рамках исследования математики проанализировали результаты всех пенальти на чемпионатах мира. Кроме того, они изучили, как игроки разных национальностей били 11-метровые в ведущих европейских лигах.

Как показал анализ, все футболисты вне зависимости от национальности примерно с одинаковой частотой били мимо ворот или попадали во вратаря.