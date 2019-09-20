Математики раскрыли самый быстрый способ выехать с парковки

Учёные отталкивались от идеи, что лучше парковочное место — это то, которое уменьшает время, проведённое на стоянке. В работе исследователи рассмотрели три основных стратегии парковки на идеальной однорядной площадке. На такую заехать можно только с одной стороны, а выехать — с противоположной.

Первая стратегия — это занять первое доступное место. В этом случае водитель не теряет время на поиски места для парковки. Вторая стратегия — занять место как можно ближе ко входу. Водителям, выбравшим её, приходится проезжать вдоль парковки, и возвращаться потом к лучшему месту. Третья стратегия — проехать мимо свободного места, рассчитывая найти незанятое пространство чуть ближе к выезду.

Рассчитав все уравнения по получившимся моделям, математики пришли к выводу, что сама разумная стратегия — третья. Именно она позволяет водителям тратить меньше времени на парковке. Казавшаяся самой быстрой первая стратегия оказалась провальной, так как при выборе первого попавшегося места водитель пропускал те, с которых потом мог бы быстрее выехать.