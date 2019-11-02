Математики вычислили лучший способ борьбы с зомби

Учёные смоделировали результаты различных тактик и пришли к выводу, что наилучшей является борьба с распространением болезни. Сбежать же от ходячих мертвецов и бороться с ними физически практически бессмысленно. Именно поэтому человечеству нужно сосредоточиться на методах предотвращения эпидемии.

По словам математиков, благодаря выстроенным моделям, в будущем можно будет прогнозировать вспышки болезни, а потому вовремя принимать меры по борьбе с ней.

Также учёные заявили, что агрессия у зомби, вероятно, появляется из-за первоначальной агрессии в их адрес. Поэтому ходячих мертвецов стоит «одомашнивать или приучивать».