Математики вычислили пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Математическую модель представили специалисты Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. Согласно расчётам, пик выявления заражённых коронавирусной инфекцией придётся на середину мая. Затем прирост числа больных начнёт снижаться.

Кроме того, математики предсказали, что в начале мая начнёт снижаться количество тех, кто болеет бессимптомно, а также тех, кто ещё не выработал иммунитет к заболеванию. Число умерших же продолжит расти, как и число вылечившихся. Правда, без резкого роста.

Учёные также составили математическую модель для Новосибирска. Там наибольшее количество подтверждённых случаев будет наблюдаться в начале июня.

Напомним, на сегодня в России заражены более 32 тысяч человек.