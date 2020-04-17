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Математики вычислили пик заболеваемости коронавирусом в Москве
И в Новосибирске
Математики вычислили пик заболеваемости коронавирусом в Москве. Исследователи получили результаты моделирования до 16 июня.
Математическую модель представили специалисты Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. Согласно расчётам, пик выявления заражённых коронавирусной инфекцией придётся на середину мая. Затем прирост числа больных начнёт снижаться.
Кроме того, математики предсказали, что в начале мая начнёт снижаться количество тех, кто болеет бессимптомно, а также тех, кто ещё не выработал иммунитет к заболеванию. Число умерших же продолжит расти, как и число вылечившихся. Правда, без резкого роста.
Учёные также составили математическую модель для Новосибирска. Там наибольшее количество подтверждённых случаев будет наблюдаться в начале июня.
Напомним, на сегодня в России заражены более 32 тысяч человек.