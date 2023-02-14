Математики вывели формулу знакомства с идеальным романтическим партнёром

16:34, 14 февраля 2023
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Математики вывели формулу знакомства с идеальным романтическим партнёромОсновывается просто на статистике
Как утверждает доктор Гихан Марасингха (Gihan Marasingha) из Университета Эксетера, вы можете повысить свои шансы на знакомство с идеальным партнёром после определённой части всех свиданий.
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По словам специалиста, чтобы получить самые высокие шансы выбрать лучшего партнёра, вам следует встречаться и отвергнуть первые 37% вашей группы поклонников. Хитрость заключается в том, чтобы затем выбрать следующего наиболее привлекательного ухажёра из оставшихся 63%. Утверждается, что по статистике он, скорее всего, подойдёт вам.
Это, впрочем, согласуется с эмпирическим выводом о том, что не следует выбирать жениха из первого встречного.