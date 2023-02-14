Математики вывели формулу знакомства с идеальным романтическим партнёром

По словам специалиста, чтобы получить самые высокие шансы выбрать лучшего партнёра, вам следует встречаться и отвергнуть первые 37% вашей группы поклонников. Хитрость заключается в том, чтобы затем выбрать следующего наиболее привлекательного ухажёра из оставшихся 63%. Утверждается, что по статистике он, скорее всего, подойдёт вам.

Это, впрочем, согласуется с эмпирическим выводом о том, что не следует выбирать жениха из первого встречного.