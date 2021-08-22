Материнское молоко оказалось способно убивать опасные бактерии

Наука и технологии
Сегодня в 18:07
Материнское молоко оказалось способно убивать опасные бактерииМожет заменить антибиотики
Учёные обнаружили в материнском молоке молекулы сахаров, которые могут уничтожать опасные штаммы стрептококка и других микробов. Это позволяет спасти новорождённых детей от инфекций.
Что интересно, эти сахара существуют так же долго, как и человек, но бактерии не стали устойчивыми к их действию. Учёных заинтересовала находка именно поэтому — она может помочь создать новые препараты на замену антибиотикам.
Исследователи нашли в материнском молоке набор олигосахаридов, способных уничтожать микробы. Учёные проверили, могут ли эти молекулы подавить бактериальные инфекции в культурах клеток и в организме нескольких беременных мышей. Всё получилось.
Исследователи предполагают, что сахара не дают опасным бактериям прикрепляться к тканям тела человека и ускоряют рост полезных представителей микрофлоры.