Материнское молоко оказалось способно убивать опасные бактерии

Что интересно, эти сахара существуют так же долго, как и человек, но бактерии не стали устойчивыми к их действию. Учёных заинтересовала находка именно поэтому — она может помочь создать новые препараты на замену антибиотикам.

Исследователи нашли в материнском молоке набор олигосахаридов, способных уничтожать микробы. Учёные проверили, могут ли эти молекулы подавить бактериальные инфекции в культурах клеток и в организме нескольких беременных мышей. Всё получилось.

Исследователи предполагают, что сахара не дают опасным бактериям прикрепляться к тканям тела человека и ускоряют рост полезных представителей микрофлоры.