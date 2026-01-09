Материнской компании Google удалось обогнать Apple по стоимости

Рост связали с усилением позиций Google в области искусственного интеллекта и облачных технологий, включая модель Gemini. В то же время Apple показывает более скромный рост в той же ИИ-сфере.

Лидером по рыночной стоимости по-прежнему остаётся Nvidia, чья оценка превышает 4,5 трлн долларов. Цена одной акции в январе 2026 года колеблется в районе $185-$190.