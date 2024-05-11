Mayman Aerospace представили боевые VTOL-беспилотники с ИИ

Razor, оснащенный четырьмя карданными реактивными турбинными двигателями с регулируемой тягой, может похвастаться максимальной скоростью в 800 км/ч. Его компактная конструкция позволяет использовать внутренние и внешние грузовые отсеки для перевозки полезной нагрузки весом до 450 кг на высоту 6 000 м. Кроме того, он обладает уникальным преимуществом — способностью взлетать и приземляться в ограниченном пространстве размером 3×3 м.