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Наука и технологии
Опубликовано 11 мая 2024, 00:00
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Mayman Aerospace представили боевые VTOL-беспилотники с ИИ

Могут даже перевозить грузы
Компания Mayman Aerospace представляет Razor — семейство VTOL-беспилотников (вертикального взлёта и посадки) с реактивным двигателем и искусственным интеллектом, предназначенных для различных военных применений.
Mayman Aerospace представили боевые VTOL-беспилотники с ИИ
© Ferra

Razor, оснащенный четырьмя карданными реактивными турбинными двигателями с регулируемой тягой, может похвастаться максимальной скоростью в 800 км/ч. Его компактная конструкция позволяет использовать внутренние и внешние грузовые отсеки для перевозки полезной нагрузки весом до 450 кг на высоту 6 000 м. Кроме того, он обладает уникальным преимуществом — способностью взлетать и приземляться в ограниченном пространстве размером 3×3 м.

Mayman Aerospace представили боевые VTOL-беспилотники с ИИ

© Mayman Aerospace

В Razor интегрирован программный комплекс Skyfield AI компании Mayman, обеспечивающий автономную навигацию, идентификацию угроз и управление миссией: командиры могут одновременно управлять целыми эскадрильями до 1 000 Razor. ИИ предоставляет данные и оценки угроз в режиме реального времени даже в условиях отсутствия GPS.