McDonald’s на районе повысил риск заболеть диабетом

Наука и технологии
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McDonald’s на районе повысил риск заболеть диабетомИ любой другой фастфуд
Новое исследование учёных показало, что проживание в районах с большим количество фастфуд-ресторанов связано с более высоким риском развития диабета второго типа.
Учёные проанализировали данные более чем 4 млн ветеранов, проживающих в США. Авторы исследования также учли количество ресторанов быстрого питания и супермаркетов.
В итоге исследователи увидели связь между доступностью точек фастфуда, таких как McDonald’s, и вероятностью того, что у жителей будет больше распространён диабет второго типа. Кроме того, оказалось, что большее количество супермаркетов в районе проживания наоборот связано со снижением риска заболеть особенно в пригородных и сельских районах.
Теперь учёные хотят изучить этот вопрос тщательнее, учитывая пол и расу местных жителей.
Источник: Medical Xpress