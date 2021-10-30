McDonald’s на районе повысил риск заболеть диабетом

Учёные проанализировали данные более чем 4 млн ветеранов, проживающих в США. Авторы исследования также учли количество ресторанов быстрого питания и супермаркетов.

В итоге исследователи увидели связь между доступностью точек фастфуда, таких как McDonald’s, и вероятностью того, что у жителей будет больше распространён диабет второго типа. Кроме того, оказалось, что большее количество супермаркетов в районе проживания наоборот связано со снижением риска заболеть особенно в пригородных и сельских районах.

Теперь учёные хотят изучить этот вопрос тщательнее, учитывая пол и расу местных жителей.