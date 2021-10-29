Наука и технологии
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McDonald’s начал заменять сотрудников роботами«Свободная автоматизированная касса»
McDonald’s в партнёрстве с IBM внедряет автоматизированную технологию для приёма заказов в «МакАвто».
В 2019 году McDonald’s купил технологический стартап под названием Apprente и переименовал его в McD Tech Labs. В рамках партнёрского соглашения IBM купит эту компанию. При этом Apprente уже разработал автоматизированную систему для ресторана. Этим летом компания McDonald’s уже протестировал технологию в нескольких ресторанах Чикаго. Тогда компания утверждала, что система способна обрабатывать около 80% поступающих заказов, выполняя их с точностью около 85%. Что интересно, сотрудники ресторана пытались помочь роботу, но им пришлось научиться держать себя в руках.
В McDonald’s заявили, что тест показал «преимущества» системы и для клиентов, и для сотрудников.
Источник: Futurism