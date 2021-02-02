McDonald's начала продавать бургеры с искусственным мясом

Пока это тестовый запуск. Бургер McPlant компания McDonald’s разработала совместно с Beyond Meat. Котлета в нём сделана из горохового протеина и рисового протеина. Помимо этого в McPlant есть сыр, лук, салат, помидоры, огурцы, майонез, горчица и кетчуп. Этот продукт готовится на том же гриле, что и бургеры с мясом. То есть веганы такой есть всё равно не станут. А компания между тем хочет привлечь новую аудиторию. Пока неясно, каким будет спрос на растительный бургер.

McDonald's обещает выпустить McPlant и на других рынках, когда они будут к этому готовы.