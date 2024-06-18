McDonald's остановил тестирование ИИ в ресторанах

Хотя компания по-прежнему уверена в будущем потенциале ИИ-решений для голосового заказа, причины прекращения сотрудничества с IBM не раскрыты полностью. McDonald's, по сообщениям, может переориентироваться на сотрудничество с Google. ИИ компании уже использовался Wendy's для оформления заказов в аналогах "МакАвто", и результаты оказались многообещающими.

Но McDonald's продолжает расширять автоматизацию, внедряя больше точек самообслуживания, беспилотные доставки, кухонных роботов и инструменты для найма сотрудников с помощью искусственного интеллекта, отмечают СМИ.