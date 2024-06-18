McDonald's остановил тестирование ИИ в ресторанах

Опубликовано 18 июня 2024, 07:30
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McDonald's остановил тестирование ИИ в ресторанахНо не навсегда
У McDonald's часто ИИ-чатботы неправильно оформляют заказы , но скоро станет легче. Компания приостанавливает свою программу ИИ для заказов, прекратив сотрудничество с IBM к 26 июля 2024 года. Технология, опробованная в более чем 100 ресторанах с 2021 года, была нацелена на ускорение обслуживания, но часто оказывалась недостаточно точной.
Хотя компания по-прежнему уверена в будущем потенциале ИИ-решений для голосового заказа, причины прекращения сотрудничества с IBM не раскрыты полностью. McDonald's, по сообщениям, может переориентироваться на сотрудничество с Google. ИИ компании уже использовался Wendy's для оформления заказов в аналогах "МакАвто", и результаты оказались многообещающими.
Но McDonald's продолжает расширять автоматизацию, внедряя больше точек самообслуживания, беспилотные доставки, кухонных роботов и инструменты для найма сотрудников с помощью искусственного интеллекта, отмечают СМИ.