McDonald's решил отказаться от введения растительных бургеров

Опубликовано 28 июня 2024, 17:58
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McDonald's решил отказаться от введения растительных бургеровНесмотря на McPlant
McDonald's решила отказаться от введения растительных продуктов, таких как бургер McPlant, после того как испытания в Сан-Франциско и Далласе не оправдали ожиданий.
Джо Эрлингер, президент McDonald's в США, заявил, что потребительский спрос на растительные белки, включая предложения, сделанные компанией Beyond Meat, не оправдал прогнозов компании.
В настоящее время блюда на основе растительных белков отсутствуют в меню, однако Эрлингер намекнул на возможное возвращение в зависимости от интереса покупателей. Он подчеркнул, что потребительские предпочтения склоняются к "традиционным фаворитам", таким как картофель-фри.
Сеть также планирует сосредоточиться на куриных продуктах, что отражает растущий спрос в США на этот вид мяса.