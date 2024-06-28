McDonald's решил отказаться от введения растительных бургеров

Джо Эрлингер, президент McDonald's в США, заявил, что потребительский спрос на растительные белки, включая предложения, сделанные компанией Beyond Meat, не оправдал прогнозов компании.

В настоящее время блюда на основе растительных белков отсутствуют в меню, однако Эрлингер намекнул на возможное возвращение в зависимости от интереса покупателей. Он подчеркнул, что потребительские предпочтения склоняются к "традиционным фаворитам", таким как картофель-фри.

Сеть также планирует сосредоточиться на куриных продуктах, что отражает растущий спрос в США на этот вид мяса.