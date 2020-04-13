McDonald's выпустит загадочное 5G-устройство

15 апреля сеть фастфудов планирует запустить «умный» 5G-продукт в Китае. На сегодня неизвестно, что это будет за «умный продукт», и какое значение в нём имеет сеть пятого поколения. Пока, исходя из имеющихся крупиц информации, журналисты предполагают, что устройство получит дисплей с тонкими рамками. Кроме того, в нём может быть широкоугольная камера с поддержкой технологии распознавания лица.

В любом случае, о сути и назначении устройства мы узнаем не ранее 15 апреля. Для России этот анонс, конечно, будет неактуальным, но посмотреть, что представит McDonald's, всё равно интересно.