МЧС России назвало лучший способ связи со спасателями во время катастрофы

«РИА Новости» пишет, что связаться со спасателями можно даже с телефона без SIM-карты (через 101 и 112), однако самый верный способ — отправить SMS. Особенно это актуально в случае, если сотовая сеть перегружена, и звонки не проходят. В любом случае, у SMS больше шансов оказаться доставленными адресату.

Что касается звонков, то МЧС не советует пытаться перезванивать сразу, если не удалось это сделать в первого раза. Это лишь больше загружает сеть. Стоит подождать несколько минут, прежде чем повторить попытку.

Также МЧС рекомендует не забывать экономить заряд батареи в чрезвычайной ситуации. Для этого достаточно отключить мобильный интернет, все неиспользуемые приложения, а также установить яркость дисплея на минимум.