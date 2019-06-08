МЧС заявило о внедрении беспилотников для спасения людей

На сегодняшний день дроны пока не могут переносить тяжёлые грузы, например, тело человека. Однако замминистра заявил, что учёные уже разрабатывают подходящие решения. Об этом он говорил на демонстрационных учениях в Ногинском спасательном центре МЧС.

По словам чиновника, сейчас беспилотники могут переносить грузы до 1 килограмма. Столько весит, например, верёвка для спасателей. МЧС, однако, хочет, чтобы дроны научились поднимать хотя бы сотню килограммов. Тогда спасатели смогут использовать их для перевозки огнетушителей и даже для эвакуации людей.

На учениях МЧС показало, как использует беспилотники на настоящий момент. Они предоставляют спасателям информацию по обстановке, а на основе этих данных создаются 3D-модели.