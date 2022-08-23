Мечта IKEA: учёные разработали мебель, которая собирается самостоятельно

Деревянные объекты, созданные на 3D-принтере командой учёных, можно запрограммировать на самопреобразование в сложные формы. Авторы разработки говорят, что новая технология позволит снизить стоимость доставки в пункт назначения. Когда продукт вынимается из упаковки и начинает сохнуть, он приобретает тот вид, который задумывался.

Технологию разработали едва ли не случайно. Несколько лет назад исследователи создали экологически чистые чернила на водной основе, состоящие из микрочастиц древесных отходов. «Древесная мука» смешивалась с нанокристаллами целлюлозы и ксилоглюканом. Эти чернила решили использовать в 3D-принтере. Оказалось, что то, как они наносятся, определяет изменение формы изделия по мере испарения влаги. Окончательную форму также можно контролировать, регулируя скорость печати.

Теперь учёные научились программировать скорость печати и направление для получения различных конечных форм. Дальнейшая доработка позволит исследователям получать объекты сложной конечной формы, такие как стул.