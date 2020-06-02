MediaTek приписали намерение хитро обойти запрет США на поставку процессоров Huawei

Японское новостное агентство на днях сообщило, что MediaTek будет поставлять Huawei чипы TSMC обходными путями. Сообщалось, что MediaTek сначала купила бы микросхемы у TSMC, переименовала их, а затем продавала бы Huawei.

Эти обвинения MediaTek незамедлительно опровергла. Представители компании заверили, что не будут нарушать законы и обходить правила для поставки чипов Huawei.

Тем временем появились утечки и о том, что сама Huawei для обхода санкций рассматривает производителей полупроводников из Южной Кореи.