Наука и технологии
Сегодня 16:31
MediaTek приписали намерение хитро обойти запрет США на поставку процессоров Huawei
Компания опровергла информацию
Недавно из-за новых решений властей США Huawei потеряла поставки чипов от TSMC. После этого появилось множество слухов о том, какие альтернативы ищет компания, и MediaTek казалась подходящим вариантом. В итоге последней даже приписали намерение хитро обойти запрет США на поставку процессоров Huawei.
Японское новостное агентство на днях сообщило, что MediaTek будет поставлять Huawei чипы TSMC обходными путями. Сообщалось, что MediaTek сначала купила бы микросхемы у TSMC, переименовала их, а затем продавала бы Huawei.
Эти обвинения MediaTek незамедлительно опровергла. Представители компании заверили, что не будут нарушать законы и обходить правила для поставки чипов Huawei.
Тем временем появились утечки и о том, что сама Huawei для обхода санкций рассматривает производителей полупроводников из Южной Кореи.