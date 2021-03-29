MediaTek впервые стала самым крупным поставщиком процессоров для смартфонов

Что интересно, всего год назад доля MediaTek была равна лишь 17,2% мирового рынка. За 2020 года компания поставила 351,8 млн чипсетов.

Таким образом MediaTek потеснила американскую Qualcomm. Сообщается, что главным клиентом первой компании в 2020 году была Xiaomi. За год производитель смартфонов изготовил более 63,7 млн смартфонов на чипах MediaTek.

Также процессорами тайваньского производителя пользовались Oppo и Samsung. Южнокорейская компания намерена продолжать пользоваться чипсетами MediaTek. Такой, например, может быть установлен в новом бюджетном планшете Tab A7 Lite.