Медицинские ИИ получили свой бенчмарк

Медицинские ИИ получили свой бенчмаркЧтобы легче было их проверять
MLCommons, глобальный инженерный консорциум, достиг значительной вехи в развитии медицинского искусственного интеллекта (ИИ), опубликовав в журнале Nature Machine Intelligence работу про MedPerf - открытую платформу для бенчмаркинга, позволяющая оценивать модели ИИ на основе разнообразных реальных медицинских данных.
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Платформа решает задачу проверки моделей ИИ на больших и разнообразных массивах данных. MedPerf обеспечивает доступ к глобальным медицинским данным, снижая их необъективность и повышая обобщаемость и клинический эффект. Важно отметить, что платформа обеспечивает конфиденциальность данных, позволяя оценивать модели ИИ без доступа к данным пациентов.
Эта разработка позволит повысить эффективность, прозрачность и достоверность медицинского ИИ, что в конечном итоге благоприятно скажется на здравоохранении во всем мире.