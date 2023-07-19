Медицинские ИИ получили свой бенчмарк

Платформа решает задачу проверки моделей ИИ на больших и разнообразных массивах данных. MedPerf обеспечивает доступ к глобальным медицинским данным, снижая их необъективность и повышая обобщаемость и клинический эффект. Важно отметить, что платформа обеспечивает конфиденциальность данных, позволяя оценивать модели ИИ без доступа к данным пациентов.

Эта разработка позволит повысить эффективность, прозрачность и достоверность медицинского ИИ, что в конечном итоге благоприятно скажется на здравоохранении во всем мире.