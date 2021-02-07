Медленно толстеющие люди живут дольше худых

Как пишет «Наука и жизнь», исследователи проанализировали истории болезни более 4500 взрослых людей и более 3700 их детей. Данные были собраны за период с 1948 по 2014 год. Учёные смотрели на индекс массы тела. Они хотели понять, есть ли связь между продолжительностью жизни и динамикой массы тела в течение жизни.

Выяснилось, что дольше всех жили те, кто становился взрослым с нормальной массой тела и к старости медленно набирал избыточный вес, но не до ожирения. Затем по продолжительности жизни идут те, кто всю жизнь сохранял нормальный вес. За ними следуют люди со стабильных лишним весом и худые люди.

Меньше всех однако жили те, кто к 31 году уже имел ожирение.