Наука и технологии
Сегодня в 15:52
Медленно толстеющие люди живут дольше худых
Почему, непонятно
Учёные из нескольких университетов США выяснили, что набор лишнего веса не всегда может быть злом. Как оказалось, те люди, что постепенно в течение жизни набирают вес, живут дольше, чем стабильно худые.
Как пишет «Наука и жизнь», исследователи проанализировали истории болезни более 4500 взрослых людей и более 3700 их детей. Данные были собраны за период с 1948 по 2014 год. Учёные смотрели на индекс массы тела. Они хотели понять, есть ли связь между продолжительностью жизни и динамикой массы тела в течение жизни.
Выяснилось, что дольше всех жили те, кто становился взрослым с нормальной массой тела и к старости медленно набирал избыточный вес, но не до ожирения. Затем по продолжительности жизни идут те, кто всю жизнь сохранял нормальный вес. За ними следуют люди со стабильных лишним весом и худые люди.
Меньше всех однако жили те, кто к 31 году уже имел ожирение.