Медведь сделал 400 селфи, не заметив ловушку людей

14:12, 31 января 2023
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Медведь сделал 400 селфи, не заметив ловушку людейНапоминает галерею телефона после того, как с ним поиграл ребёнок
Специалисты изучили медиафайлы с одной из камер-ловушек в окрестностях города Боулдер в американском штате Колорадо. Оказалось, что один из медведей сделал около 400 селфи на такую камеру.
Фото: The Guardian
Всего камера сделала 580 изображений, и большинство из них принадлежали медведю. В основном животные не замечают камеры, но мишка почему-то заинтересовался ею.
Медведя можно увидеть с разных ракурсов: вот он смотрит прямо в объектив, вот стоит боком, вот даже высовывает язык.
Что касается вида медведя, то это медведь-барибал (Ursus americanus). Камера же реагировала на движение.