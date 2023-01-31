Наука и технологии
14:12, 31 января 2023
1 мин.

Медведь сделал 400 селфи, не заметив ловушку людей

Напоминает галерею телефона после того, как с ним поиграл ребёнок

Специалисты изучили медиафайлы с одной из камер-ловушек в окрестностях города Боулдер в американском штате Колорадо. Оказалось, что один из медведей сделал около 400 селфи на такую камеру.

Медведь сделал 400 селфи, не заметив ловушку людей

Фото: The Guardian

Всего камера сделала 580 изображений, и большинство из них принадлежали медведю. В основном животные не замечают камеры, но мишка почему-то заинтересовался ею.

Медведя можно увидеть с разных ракурсов: вот он смотрит прямо в объектив, вот стоит боком, вот даже высовывает язык.

1 / 4

Фото: City Of Boulder Open Space And Mountain Parks

Что касается вида медведя, то это медведь-барибал (Ursus americanus). Камера же реагировала на движение.

Новости партнеров
Новости партнеров