Медведь сделал 400 селфи, не заметив ловушку людей

Всего камера сделала 580 изображений, и большинство из них принадлежали медведю. В основном животные не замечают камеры, но мишка почему-то заинтересовался ею.

Медведя можно увидеть с разных ракурсов: вот он смотрит прямо в объектив, вот стоит боком, вот даже высовывает язык.