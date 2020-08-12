Медведев обвинил США в использовании интернета для достижения своих целей

Об этом Медведев рассуждал на совещании о создании режима равных прав в управлении интернетом. Зампред Совбеза заявил, что целый ряд стран, прежде всего Соединённые Штаты Америки, «стремятся использовать интернет как свою вотчину, как инструмент для обеспечения исключительно своих целей. <…> Если говорить прямо и просто: так быть не должно».

Медведев уверен, что США намерены и дальше действовать в интернете именно таким образом. По мнению замглавы Совбеза, в таких условиях ни пользователи, ни бизнес, ни государства не могут быть уверены в том, что их интересы защитят.