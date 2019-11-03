Медведев пообещал разрушить монополии США и Китая на компьютерные технологии

Премьер заявил, что целые страны всё больше зависят от оборудования и программного обеспечения. И пользоваться им приходится, по сути, продуктами лишь нескольких корпораций.

Медведев считает, что это мешает здоровой конкуренции и плохо сказывается на информационной безопасности. Поэтому Россия выступает за демонополизацию сферы и создание новых решений в области программных продуктов и технологий.

Что касается тех самых «нескольких корпораций», то, по словам Медведева, пять из них базируются в США, а две — в Китае.