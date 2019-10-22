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Медведев призвал россиян переучиваться на другие профессии из-за роботизации труда
Низкоквалифицированный труд должен отойти машинам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нужно начинать готовиться к «серьёзной переквалификации людей» в связи с роботизацией труда. По его подсчётам, в мире уже работают около 2,5 млн роботов.
Правда, премьер уточнил, что в отдельных странах, которые были технологически и финансово готовы к этому. То есть в Корее, Германии и Сингапуре. Медведев рассказал, что уровень занятости в этих странах достаточно высокий, тем не менее России следует готовиться к серьёзной переквалификации людей. По мнению премьер-министра, «надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами».
Автоматам же, собственно, должен отходить низкоквалифицированный труд. А вот людям нужно иметь креативное мышление и способность оперативно решать проблемы. Конечно, потребуются и изменения в системе образования.
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