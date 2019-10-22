Медведев призвал россиян переучиваться на другие профессии из-за роботизации труда

Правда, премьер уточнил, что в отдельных странах, которые были технологически и финансово готовы к этому. То есть в Корее, Германии и Сингапуре. Медведев рассказал, что уровень занятости в этих странах достаточно высокий, тем не менее России следует готовиться к серьёзной переквалификации людей. По мнению премьер-министра, «надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами».

Автоматам же, собственно, должен отходить низкоквалифицированный труд. А вот людям нужно иметь креативное мышление и способность оперативно решать проблемы. Конечно, потребуются и изменения в системе образования.