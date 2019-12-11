В России изменится порог по пошлинам на посылки с товарами из Китая

Минфин предлагает снижать порог поступательно. С июля 2020 года — до 100 евро в месяц, с января 2021 — до 50 евро, с января 2022 — до 20 евро. Напомним, сейчас россияне могут покупать без пошлины товары суммой не менее €500 в месяц. С 1 января 2020 года порог уже снизится до 200 евро.

В Минфине считают, что высокий беспошлинный порог даёт преимущество иностранным интернет-магазинам, ведь они и так не обязаны платить НДС и ввозные пошлины, в отличие от традиционных магазинов.