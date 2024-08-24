Наука и технологии
Опубликовано 24 августа 2024, 18:00
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Мегацунами в Гренландии подчеркнуло растущие риски изменения климата

Что случилось, и о чем это говорит
Около года назад на восточном побережье Гренландии произошло разрушительное мегацунами, вызванное мощным оползнем в отдаленном фьорде Диксон. Возникшая волна высотой 200 метров, эквивалентная более чем 40 двухэтажным автобусам. К счастью, район был необитаем, и никто не погиб. Однако новый анализ показывает, что последствия этого события длились гораздо дольше, чем считалось ранее.
Мегацунами в Гренландии подчеркнуло растущие риски изменения климата
© Ferra

Исследование, проведенное под руководством Анжелы Каррильо Понс из Немецкого исследовательского центра геонаук, показало, что за мегацунами последовала постоянная стоячая волна в узком фьорде. Зафиксированная сейсмическими станциями, расположенными на расстоянии более 4800 км, эта волна высотой 1 метр продолжала метаться туда-сюда более недели. Результаты исследования, опубликованные в журнале The Seismic Record, подчеркивают растущий риск подобных явлений, поскольку изменение климата ускоряет таяние гренландских ледников и вечной мерзлоты.

Этот инцидент является частью тревожной тенденции, пишут ученые: в последние годы происходят менее масштабные, но все же смертоносные события, такие как цунами 2017 года в Каррат-фьорде, в результате которого погибли четыре человека. По мере повышения глобальной температуры вероятность более частых и сильных оползней и последующих цунами в Гренландии растет.

Источник:The Guardian
Автор:Максим Многословный
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