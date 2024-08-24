Мегацунами в Гренландии подчеркнуло растущие риски изменения климата

Что случилось, и о чем это говорит

Около года назад на восточном побережье Гренландии произошло разрушительное мегацунами, вызванное мощным оползнем в отдаленном фьорде Диксон. Возникшая волна высотой 200 метров, эквивалентная более чем 40 двухэтажным автобусам. К счастью, район был необитаем, и никто не погиб. Однако новый анализ показывает, что последствия этого события длились гораздо дольше, чем считалось ранее.