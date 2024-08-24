Мегацунами в Гренландии подчеркнуло растущие риски изменения климата

Мегацунами в Гренландии подчеркнуло растущие риски изменения климатаЧто случилось, и о чем это говорит
Исследование, проведенное под руководством Анжелы Каррильо Понс из Немецкого исследовательского центра геонаук, показало, что за мегацунами последовала постоянная стоячая волна в узком фьорде. Зафиксированная сейсмическими станциями, расположенными на расстоянии более 4800 км, эта волна высотой 1 метр продолжала метаться туда-сюда более недели. Результаты исследования, опубликованные в журнале The Seismic Record, подчеркивают растущий риск подобных явлений, поскольку изменение климата ускоряет таяние гренландских ледников и вечной мерзлоты.
Этот инцидент является частью тревожной тенденции, пишут ученые: в последние годы происходят менее масштабные, но все же смертоносные события, такие как цунами 2017 года в Каррат-фьорде, в результате которого погибли четыре человека. По мере повышения глобальной температуры вероятность более частых и сильных оползней и последующих цунами в Гренландии растет.