"МегаФон" будет следить за безопасностью вашего города

Пока что эту систему внедрили в курортный город Анапа. Как сообщает “Мегафон”, инновационная система видеоаналитики объединяет в себе умные видеокамеры, защищенную инфраструктуру связи и два программных решения разного типа. Система полностью покрывает центр Анапы и общественные места в курортной зоне

Отмечается, что к каждому видеофайлу система автоматически добавляет текстовые описания (метаданные), которые позволяют алгоритмам мгновенно идентифицировать нужные объекты и события. Например, если потерялся ребенок и он попадал в объективы камер, то заявляется, что система найдет его за доли секунды. К тому же эти метаданные будут полезны при раскрытии преступлений. Так, система мгновенно распознает больше 3 млн типов изображений, от номерных знаков до животных.

К тому же система способна прогнозировать развитие ситуации – если она обнаружит лежащего на земле человека, то сделает предположение, что ему нужна помощь и сообщит в диспетчерскую службу.

При этом, как заявили в компании, с защитой у системы также все в порядке – к полностью закрытому контуру подведена защищенная сеть связи с криптографической защитой, шлюзами и межсетевыми экранами, что позволяет даже при атаке на один из узлов защитить всю систему в целом.