МегаФон начал раздавать бесплатную годовую подписку на Apple Музыку

Как утверждает оператор, бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа. Действующие абоненты уже могут получить бесплатный шестимесячный доступ к музыкальному сервису. Подписка активируется в личном кабинете мобильного приложения МегаФона в разделе «Для меня».

Акция действует до 29 августа. В библиотеке Apple Music есть более 75 млн песен. Для владельцев поддерживаемых устройств треки доступны в звуке Dolby Atmos (работает с AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro и Beats Solo Pro).