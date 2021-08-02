Наука и технологии
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МегаФон начал раздавать бесплатную годовую подписку на Apple Музыку

Для новых абонентов
Оператор сотовой связи МегаФон объявил о новой акции. Каждый новый абонент тарифной линейки #БезПереплат может получить год бесплатной подписки на сервис Apple Music.
МегаФон начал раздавать бесплатную годовую подписку на Apple Музыку

Как утверждает оператор, бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа. Действующие абоненты уже могут получить бесплатный шестимесячный доступ к музыкальному сервису. Подписка активируется в личном кабинете мобильного приложения МегаФона в разделе «Для меня».

Акция действует до 29 августа. В библиотеке Apple Music есть более 75 млн песен. Для владельцев поддерживаемых устройств треки доступны в звуке Dolby Atmos (работает с AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro и Beats Solo Pro).