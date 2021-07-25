МегаФон наказали за навязчивую рекламную рассылку

Наука и технологии
Сегодня в 15:06
МегаФон наказали за навязчивую рекламную рассылкуШтраф составил 300 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала МегаФон за то, что сотовый оператор рассылал рекламу без согласия абонентов.
Сумма штрафа составила 300 тысяч рублей. МегаФон признали виновным в нарушении части 1 статьи 18 закона о рекламе. Она описывает распространение рекламы в отсутствие предварительного согласия заявителя на её получение. Максимальный размер штрафа по такой статье может составить 500 тысяч рублей.
Отмечается, что МегаФон уже неоднократно нарушал законодательство в сфере рекламы.
Ранее компания запустила мобильные салоны сотовой связи, чтобы предоставлять услуги клиентам в отдалённых населённых пунктах. В таких передвижных магазинах продаётся более 200 популярных моделей смартфонов, аксессуаров и портативной техники, сим-карты и т.д.