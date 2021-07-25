МегаФон наказали за навязчивую рекламную рассылку

Сумма штрафа составила 300 тысяч рублей. МегаФон признали виновным в нарушении части 1 статьи 18 закона о рекламе. Она описывает распространение рекламы в отсутствие предварительного согласия заявителя на её получение. Максимальный размер штрафа по такой статье может составить 500 тысяч рублей.

Отмечается, что МегаФон уже неоднократно нарушал законодательство в сфере рекламы.

Ранее компания запустила мобильные салоны сотовой связи, чтобы предоставлять услуги клиентам в отдалённых населённых пунктах. В таких передвижных магазинах продаётся более 200 популярных моделей смартфонов, аксессуаров и портативной техники, сим-карты и т.д.