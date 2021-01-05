МегаФон не отремонтировал связь клиенту после девяти запросов

История началась 3 ноября. Евгений спросил МегаФон, когда появится связь у него дома на улице Новопесчаная. Оператор попросил точный адрес и пообещал проверить работу оборудования. Чуть позже компания сообщила, что по адресу ведутся ремонтные работы, которые окончатся 6 ноября.

В этот день срок перенесли в первый раз. После этого клиент периодически писал МегаФону в Twitter, и оператор каждый раз называл новый срок окончания работ. 4 января компания сообщила уже о девятом переносе. На этот раз она не стала давать точные сроки. Стоит отметить, что Евгений вёл переговоры с официальным аккаунтом МегаФона. Компания настаивает, что активно занимается решением вопроса, но возмущение клиента можно понять.