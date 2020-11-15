МегаФон оставляет интернет безлимитным при покупке 3 ГБ интернета

Услуга стоит пять рублей в сутки. Пользователь покупает, по сути, 3 ГБ трафика, но за это ещё и получает безлимитный интернет на мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, eMotion, Facebook Messenger, «ТамТам», Snapchat и др. А главное, при их использовании трафик из пакета 3 ГБ не расходуется.

Если пакет не удаётся использовать до конца, то остаток переносится на следующий месяц. Однако тут есть нюанс. Сначала в этом следующем месяце в первую очередь расходуется месячный объём трафика. Только после этого можно будет использовать сэкономленный трафик. К сожалению, дальше одного месяца остатки не переносятся.

Если пакет в 3 ГБ всё же будет исчерпан, то мессенджеры продолжат работать, как работали, а скорость в остальных сервисах снизится до 64 Кбит/с.