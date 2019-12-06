Наука и технологии
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Мегафон открыл магазин с возможностью самостоятельно тестировать технику
Ещё там можно поиграть
Мегафон планирует открыть к началу 2020 года магазины нового формата Experience Store. В них можно будет протестировать любую технику и оплатить её на кассе самообслуживания. Один из таких магазинов уже начал работать в Москве.
Новые салоны больше традиционных в четыре раза. Вся техника лежит в открытых витринах. В новом магазине в ТЦ «Метрополис» есть пять тематических зон, в которых можно протестировать смартфоны, товары для детей, устройства «умного» дома и другие.
Эксперты считают, что Мегафон поступает, как многие мировые ритейлеры. Компания стремится показывать покупателю товар и дарить им впечатления. А это повышает лояльность пользователей.
Решение об открытии дополнительных магазинов Experience Store Мегафон примет по результат работы двух первых в течение полугода. Всего компания намерена потратить 2 млрд рублей на модернизацию розничной сети.