МегаФон полностью обновил тарифы

В разных регионах тарифы линейки «Без переплат» могут различаться. Например, в Москве нет тарифа «Минимум». В целом, названия пакетов понятные и соответствуют содержанию.

В новой тарифной линейке есть защита от нежелательных подписок, копилка интернета (гигабайты сохраняются и накапливаются) и доступность мессенджеров при нулевом балансе. Автор материала Mobile-review.com уточнил, что управление «Копилкой» производится только через личный кабинет.

Линейка включает в себя следующие тарифы (для Москвы и Московской области):

«Без переплат Интернет»; 500 руб./месяц; 20 ГБ интернета, безлимит на соцсети; 400 минут звонков.

«Без переплат Звонки»; 600 руб./месяц; 5 ГБ интернета; 800 минут звонков.

«Без переплат Всё»; 600 руб./месяц; 50 ГБ интернета; безлимит на соцсети; 600 минут звонков; 300 SMS.

«Без переплат Максимум»; 1000 руб./месяц; безлимит на интернет; 1500 минут звонков; 300 SMS.

«Без переплат VIP»; 1800 руб./месяц; безлимит на интернет; 2500 минут звонков; 300 SMS.

«Без переплат Премиум»; 3300 руб./месяц; безлимит на интернет; 5000 минут звонков; 300 SMS.

Автор материала отметил, что обновлённые тарифы «Интернет», «Звонки» и «Всё» действительно стали лучше. Он посоветовал москвичам перейти на них со старых тарифов.