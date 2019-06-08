МегаФон поменял название сети

Теперь название целиком читается как MegaFon Fastest. Пользователи заинтересовались, что это значит? Что сеть стала быстрее? Или это намёк на 5G? Ведь Fastest переводится как «быстрейший».

Истина оказалась прозаичнее. Как рассказал оператор связи в своём официальном аккаунте в Twitter, компания добавила Fastest в название сети, чтобы «подчеркнуть, что с МегаФоном Вы пользуетесь самым быстрым мобильным интернетом в стране». Это было просто техническим обновлением названия сети. Никаких дополнительных услуг, по заверениям оператора, подключено не было. Повлиять на работу сети это тоже не должно.

(Для оформления использовано фото с портала iphones.ru)