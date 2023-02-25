Мегафон попал под санкции США, но утверждает, что абонентам ничего не грозит

В Мегафоне заявили, что не понимают, почему против компании ввели экспортные ограничения. Там уточнили, что не видят «никаких прямых последствий для наших абонентов и клиентов, поскольку мы не занимаемся экспортными продажами».

Мегафон утверждает, что ограничения не распространяются на услуги связи, в том числе роуминговые. В компании продолжат изучать возможные последствия санкций США. «Наличие Мегафона в данном списке ограничений, возможно, скажется на необходимости получать дополнительные лицензии от Минторга США в случае, если мы решим импортировать что-либо из этой страны», — отметили представители оператора.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия ввела войска на территорию Украины, а Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции». Из-за этого против юридических и физических лиц страны начали вводить санкции.