Мегафон построит систему для дистанционного посещения судебных заседаний

Идея создания облачных платформ веб-конференций для удалённого участия граждан и организаций в судебных заседаниях включена в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Курировать возможность проведения конференций будут Минкомсвязи и Верховный суд.

Реализацией идеи займётся Мегафон и потратит на это 100 млн рублей из частных средств. Сначала должен быть создан «личный кабинет» для юридических лиц с подключением к государственной автоматизированной системе (ГАС) «Правосудие» и системе «Электронное правосудие» для обмена документами в электронном виде. Также хотят разработать единое расписание доступных видеоконференций и веб-конференций.