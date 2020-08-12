МегаФон предложил средство для лёгкой регистрации на сайтах

Чтобы зарегистрироваться или авторизоваться на сайте через «Мобильный ID», нужно ввести номер телефона и ответить на sim-push-уведомление на смартфоне. Этот процесс гораздо быстрее стандартного ввода логина или пароля. Доступно и автозаполнение регистрационных форм с функцией «Заполнить с Мобильным ID».

В МегаФоне считают, что новый сервис будет востребован интернет-магазинами, банками и любыми онлайн-ресурсами, которым нужна идентификация клиента для оказания услуги. Такой способ входа в аккаунт бережёт время пользователей и предохраняет их от ошибок.

В пресс-релизе компании говорится, что данные пользователя в профиле «Мобильного ID», а команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате. Кроме того, сервис принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе сайтов и приложений.