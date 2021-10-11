МегаФон рассказал, когда в России ухудшится качество связи

По словам Помбухчана, если в России в скором времени не появится нормальный стандарт 5G, то «качество обычного пользовательского опыта мобильной связи начнет деградировать». Дело в том, что плотность населения в агломерациях растёт, из-за этого увеличивается объём потребления данных. Сами видео и приложения становятся тяжелее. Сейчас мобильные операторы вынуждены увеличивать количество базовых станций, чтобы добиться приемлемого качества. Но долго это работать не сможет. Качество связи ухудшится меньше чем через десять лет.

В МТС прокомментировали это, заявив, что сети 4G будут актуальны ещё несколько лет. В «Т2 РТК Холдинга» говорят, что при оптимистичном сценарии без выделения дополнительных частот у операторов есть два-три года.