МегаФон рассказал, когда в России ухудшится качество связи

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МегаФон рассказал, когда в России ухудшится качество связиЕсли операторам не дадут доступ к нужным частотам
Гендиректор МегаФона Хачатур Помбухчан заявил РБК, что качество связи в мобильных сетях 4G в России может ухудшиться, если операторам не дадут новые частоты. Он рассказал, когда ухудшение может стать заметным.
По словам Помбухчана, если в России в скором времени не появится нормальный стандарт 5G, то «качество обычного пользовательского опыта мобильной связи начнет деградировать». Дело в том, что плотность населения в агломерациях растёт, из-за этого увеличивается объём потребления данных. Сами видео и приложения становятся тяжелее. Сейчас мобильные операторы вынуждены увеличивать количество базовых станций, чтобы добиться приемлемого качества. Но долго это работать не сможет. Качество связи ухудшится меньше чем через десять лет.
В МТС прокомментировали это, заявив, что сети 4G будут актуальны ещё несколько лет. В «Т2 РТК Холдинга» говорят, что при оптимистичном сценарии без выделения дополнительных частот у операторов есть два-три года.