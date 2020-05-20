МегаФон разрешил абонентам сохранять гигабайты и защитил от платных подписок

Согласно пресс-релизу компании, тарифная линейка называется «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат». Абоненты смогут сохранять оплаченные гигабайты из пакета, если не потратили их, а затем использовать, когда удобно. Кроме того, в тарифы включен защита от нежелательных платных подписок. Сообщается, что опция реализована бесплатно.

Что касается сохранения гигабайтов, то они расходуются из копилки автоматически, если у абонента закончился интернет. Кроме того, ими можно делиться с близкими путём раздачи интернета по Wi-Fi.

В новых тарифах при отрицательном балансе также работают WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat. Ещё пользователям новой линейки автоматически подключаются бесплатные 50 ТВ-каналов.

Более подробно о новых тарифах можно почитать по этой ссылке. В компании рассказали, что для создания новой линейки был проанализирован пользовательский опыт более 20 млн абонентов в возрасте от 14 до 60 лет.