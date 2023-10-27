Мегафон: Российские зумеры предпочитают eSIM пластиковым «симкам»

Согласно анализу данных МегаФона за лето, 2022 и 2023 годов, россияне, использующие цифровые eSIM вместо обычных сим-карт, оказались менее склонными к телефонным разговорам, но более активными пользователями мобильного интернета, особенно в роуминге. Особый интерес к этой технологии проявляют молодые люди, но по потреблению интернет-трафика сейчас лидируют представители поколения «шумеров». Более 98% пользователей eSIM применяют её как основную сим-карту.

Пользователи eSIM увеличили своё потребление интернет-трафика по сравнению с обычными сим-картами на 17%, и этот рост наиболее заметен в роуминге, где они используют интернет на 1,7 раза больше и звонят на 61% больше. Важно отметить, что разрыв в потреблении видео и музыки сократился с более чем 20% до всего 3%, что свидетельствует о росте популярности eSIM.

Анализ также показал, что пользователи eSIM тратят на 26% больше трафика на социальные сети, на 20% больше на мессенджеры и на 6% больше на просмотр веб-страниц. Кроме того, они активнее используют облачные сервисы, в 2,7 раза чаще. Эксперты объясняют рост популярности eSIM его надёжностью и удобством, а также возможностью иметь дополнительные номера на одном устройстве, особенно для владельцев iPhone, не имеющих несколько слотов для сим-карт.

По данным МегаФона, молодые пользователи, или «замеры» в возрасте от 17 до 25 лет, активно принимают участие в этой технологии, занимая второе место среди пользователей eSIM, составляя 25% аудитории, и лидируя по потреблению контента с использованием eSIM.